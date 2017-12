Eesti piletisüsteemifirma on tasahilju valdkonna tipptegijaks saanud

2012. aasta sügisel hakkasid Tallinna ühissõidukite kasutajad sõite valideerima. Kui alguses oli üksjagu nurinat, et miks nii ja küll on tüütu, siis peagi harjuti ja nüüd on „piiksutamine” tavaline ühissõidukikasutaja elu osa. Selle piletisüsteemi lõi ettevõte Ridango, millele see oli esimene sellises mastaabis projekt. Pärast 2012. aastat on nad tegutsenud nii Eestis kui ka välismaal ja viimasel ajal on Ridango kohta uudiseid tulnud nagu Vändrast saelaudu. Pärnu, Elron, Klaipėda ja Kiiev – kõik saavad endale Ridango pakutava täislahenduse. Vahepeal on vallutatud ka oluline osa Rootsist.