Eesti plaanib revolutsiooni. Era- ja juriidilise isiku kõrvale tahetakse seadustesse luua robotagent

Kujutame ette olukorda, kus meie nutikülmkapp saab aru, et meil on mingid toiduained otsas. Oleme talle andnud volituse tellida igal nädalal saja euro eest toitu ja ta teeb seda. Isesõitev auto juhtub parasjagu poe lähedal olema ja toob need asjad koju. Lihtne? Mitte päris.

Kuidas tagada, et inimese nimel ei telli kaupa mõni seade või pahalane? Kuidas saab poodnik kindel olla, et inimene tõesti soovib ostetut? Kes vastutab, kui isesõitev auto teeb koduteel avarii? Eesti tehnoloogiateadlikumad juristid arvavad, et see temaatika tuleb seadustesse kirjutada juba praegu. Viie kuni kaheksa aasta pärast oleme muidu lootusetult hiljaks jäänud.