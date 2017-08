Eesti pole pelgalt bitcoini maa. Meil kaevandatakse muudki

Sel aastal peaks Eestisse kerkima neli trühvlikasvandust. Esimest saaki on oodata aga alles aastate pärast ning ka siis ei tea kindel olla, kas siinsest maapõuest leitavad trühvlid üldse piisavalt kvaliteetsed on, kirjutab Äripäev.

Saaremaale 2008. aastal Eesti esimese trühvlikasvanduse loonud Karmo Kalda ütles, et tema jaoks on tegu suuresti hobiga. “Majanduslik osa on sellest ehku peal,” tõdes ta ja lisas, et kui suvitrühvlite puhul räägitakse 300-1000 euro suurusest kilohinnast, siis tuhandet eurot ei maksa Eestis küll keegi.

