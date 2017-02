Täna valis Omniva nõukogu uueks riigifirma juhatuse esimeheks endise Omniva Läti logistikaäri juhi Joona Saluveeri. Saluveer alustas Omnivas tööd 2011. aastal, tema juhtimisel viidi Omniva pakiautomaadid ka Lätti ja Leetu. AS-i Eesti Post asub Saluveer juhtima 1. maist 2017, juhatuse esimehe leping sõlmitakse viieks aastaks.

Lõppvoorus valis Omniva nõukogu kahe kandidaadi vahel, lisaks Saluveerile kandideeris ka tänane juhatuse esimees Aavo Kärmas. Kandidaate kokku oli 14.

Nõukogu liige Veiko Tishler avaldas tunnustust tänasele juhatuse esimehele Aavo Kärmasele ja ütles, et väga libedalt valiku tegemine nõukogus ei käinud. "Diskussioon oli pikk ja põhjalik."

Eesti Posti nõukogu esimehe Merike Saksa sõnul on tänane juhatuse esimees Aavo Kärmas andnud suure panuse ettevõtte arengusse. „Tänan väga Aavot tehtud töö eest, tema juhtimisel sai Eesti Postist tugev rahvusvaheline ettevõte, mille potentsiaali saab uus juht ellu viia."

Joona Saluveer töötab alates 2012. aastast Omniva Läti äriüksuse juhina. Enne Omnivat töötas ta Leedus erinevate Eesti ettevõtete, sealhulgas Prike ja Stokkeri juhina. Saluveeril on magistrikraad Tartu Ülikooli strateegilise ärijuhtimise erialalt ning bakalaureuse kraad Riia Stockholm School of Economics'ist.

Saluveer on enda kohta firma kodulehel kirjutanud järgmiselt. "Minu töö on täita iga päev Läti 6500 pakiautomaadi kappi ja teha 6500 klienti õnnelikuks. Vähem poeetilises vormis on minu tööks vastutada kogu Omniva äri eest Lätis. See tähendab 60 inimesega meeskonna juhtimist, ettevõtte esindamist klientide ja partnerite ees, teenuste müüki, läbirääkimist automaatide uute asukohtade üle ja kõike muud mõeldavat. Hiljuti võtsin kogu müügitiimi enda juhtida, nii et olen veel enam seotud kliendibaasi kasvatamisega."

"Uute kolleegidena ootan inimesi, kes ei kaeble ega kurda. Ei pea eriti lugu inimestest, kes lahenduste leidmise asemel otsivad takistusi. Minu inimesed peaksid armastama muutuste elluviimist, uute ideede genereerimist ning ei tohi esimeste raskuste ilmnemisel põgeneda."

Aavo Kärmas juhtis Omnivat alates 2012. aastast.