Eesti Post sulgeb iga neljanda postkontori

Eile kirjutas Lääne Elu, et Omniva sulgeb Lääne-Nigula vallas viis postiasutust, mistõttu sajad inimesed jäävad teenuseta.

Ettevõte oli selle käsitluse üle nördinud ning saatis Ärilehele selgituse,milles kinnitas, et midagi ei ole veel otsustatud. "Mis tahes muudatusi plaanides kohtume alati kõigepealt kohaliku omavalitsusega, sest nemad teavad kohalikke olusid kõige paremini. Tutvustame neile oma esmaseid mõtteid, kuulame nende omi ning lõplikud otsused sünnivad selle järel. Kui kohalike omavalitsustega on kokkulepped sõlmitud, teavitame koheselt partnereid, kohalikke elanikke ja meediat," teatas Omniva kommentaariks Lääne Elus ilmunud loole. "Läänemaal on praeguseks toimunud alles esimene kohtumine kohaliku omavalitsusega ning otsuseid ühegi konkreetse postipunkti osas hetkel veel ei ole. Järgmisena kohtume valla majanduskomisjoni ja/või volikoguga. Otsusteni, kas, millal ja milliseid muudatusi tuleb, saab jõuda alles selle järel."

Eesti Post on saatnud omavalitsustele kirjad konkreetsete postiasutuste sulgemiskuupäevadega.

Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel kinnitas täna meediale saadetud kommenataris, et konkurentsiamet on muutnud ettevõtte universaalse postiteenuse tegevusluba, kehtestades minimaalseks postiasutuste arvuks 245 (varem 320).

Tegevusloa muutus ei tähenda aga tema sõnul postiasutuste sulgemise plaani tegevusloas toodud miinimumarvuni. "Mis tahes muudatusi plaanides kohtume alati kõigepealt kohaliku omavalitsusega, sest nemad teavad kohalikke olusid kõige paremini," kinnitas ta.