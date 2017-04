Eesti Posti uus juht: maksime kogu kasumi riigile dividendideks, selle asemel et töötajate palka tõsta

Joona Saluveer tunnistab, et postiäri on tema jaoks uus valdkond, aga pakiäri, mis on ka ettevõtte strateegias esikohal, on talle lähedasem.

Sel nädalal tööd alustanud Joona Saluveer rõhutab, et postiäri peaks olema kulu-, mitte seaduspõhine. Näiteks asendaks ta paljud postkontorid pakiautomaatidega.

Kui valituks osutusite, tuli hinnanguid, et olete tubli mees, aga teil pole nii suure organisatsiooni juhtimise kogemust. Ka Omnivas tekitas Aavo Kärmase mittejätkamine arusaamatust. Teil tuleb end justkui topelt tõestada. Peate vastu?

Jah, tunnistasin kandideerides, et mul ei ole nii suurt juhtimiskogemust, aga kogemust Eesti Posti süsteemis on mul kuus aastat ja tean kõrvaltvaataja pilguga väga täpselt, millised on ettevõtte väljakutsed. Meil on kolm peamist suunda: pakiäri, postiäri ja rahvusvaheline äri. Postiäri on minu jaoks uus valdkond, aga pakiäri, mis on ka meie strateegias esikohal, on mulle lähedasem. Põhjus, miks ma juhi koha vastu võtsin, oli see, et ma ei tee siin ju tööd üksinda. Meil on tipptasemel valdkondade eest vastutajad ja minu roll on juhtida inimesi, kes valdkondi juhivad.