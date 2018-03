Eesti puidu ja puittoodete eksport tegi kõigi aegade rekordi

2017. aastal ületas puidu ja puittoodete eksport esmakordselt 2 miljardi euro piiri. Võrreldes 2016. aastaga kasvas eksport 11% ning jõudis 2,12 miljardi euroni. Enim eksporditi puidust kokkupandavaid ehitisi, saematerjali ja ehitusdetaile. Valdkonna import oli 2017. aastal 687 miljonit eurot, teatas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul näitab ekspordi kasv, et välispartnerid hindavad Eestis loodud puittooteid. “Eesti puittooted konkureerivad maailmas väga edukalt selliste riikidega nagu Saksamaa, Austria, Rootsi ja Soome. Oleme paarikümne aastaga ehitanud üles valdkonna, kus oleme maailmas juhtivate tootjate ja arendajate seas,” sõnas Välja. Ta lisab, et Eesti on ekspordimahtude arvestuses olnud aastaid Euroopa suurim puitmajade eksportöör.

Norrasse 14-korruselise puidust korruselamu ehitanud Kodumaja AS juhataja Andrus Leppiku sõnul on Eesti puitmajade ekspordivõimekus tõesti märkimisväärne. “Eestis valmistatud puitmaju eksporditakse kõige enam Skandinaaviasse, kelle enda puidutööstus on samuti kõrgelt arenenud. Eksport neisse riikidesse on Eesti ettevõtetele suur tunnustus,” lisas Leppik.

Eesti suurimad puidu ja puittoodete sihtriigid on Skandinaavia maad, kuid samuti Suurbritannia ja Saksamaa. Peamiste impordipartneritena kerkivad esile Skandinaavia maad, Venemaa ning Baltimaad. Olulisemateks impordiartikliteks on seejuures saematerjal, paber, papp ning puitmööbel ja selle osad. Sektoril tervikuna oli 2017. aastal positiivne kaubandusbilanss koguni 1,43 miljardit eurot.