Eesti puittoodetel oli rekordiliselt hea aasta

Toftan Foto: Anni Õnneleid

Möödunud aasta oli Eesti puittoodete ekspordile rekordiliselt hea. Meie edu võti on kvaliteet, mis on võitnud ennekõike Skandinaavia turgude usalduse. Samas püsivad hinnad võrreldes ülejäänud Euroopa tootjatega tagasihoidlikud, kirjutab Äripäev.