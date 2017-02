Eesti Raudtee 2016. aasta kaubamaht oli ajaloo väikseim, 12,5 miljonit tonni. Esialgsed tulemused näitavad läinud aasta ärituludeks 43,3 miljonit eurot ja kahjumiks 10,5 miljonit eurot.

Eesti Raudtee prognoosi järgi võib kaubamaht sel aastal umbes kümnendiku võrra väheneda.

EVR-i nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles reedel ütles muu hulgas ka selgelt välja, et Eesti Raudtee on muutunud subsideerimist vajavaks ettevõtteks.

"Tuleb teha struktuurseid muudatusi, milliste investeeringutega ja millises koosseisus saab vähenenud eelarvega jätkata. Meil on väga suur ootus riigieelarve strateegiale, sest Eesti Raudtee on muutunud ettevõtteks, mida riik peab toetama. See vastab ka tänasele raudteeseadusele."

Uue metoodikaga hakkab Elron Eesti Raudteele kasutustasuna juurde maksma üheksa miljonit eurot, st kokku umbes 12 miljonit eurot.

EVR-i iga-aastane otsefinantseering riigieelarvest peaks olema 14,1 miljonit eurot. Sisuliselt tähendab see 23 miljoni euro võrra suuremat riiklikku rahastust, sest lõviosa Elroni suurenenud tasusid tuleb samuti riigieelarvest.

See raha kulub praeguse ohutuse ja kiiruste säilitamiseks, kõigi investeeringute jaoks on vaja lisaraha.