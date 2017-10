Eesti Raudtee kolib "heade aegade" peakontorist välja

Eesti Raudtee nõukogu allkirjastas ettevõttega OÜ PLKV Invest üürilepingu uue büroohoone tarbeks ning kolib järgmise aasta 1. novembrist uude hoonesse aadressil Telliskivi 60.

"Meil on hea meel teatada, et avaliku hanke korras tegi Eesti Raudteele parima pakkumise OÜ PLKV Invest ning me allkirjastasime nendega lepingu järgnevaks viieks aastaks. Uus büroohoone hakkab paiknema Tallinna linna tuiksoonel Telliskivi tänaval ning toob meid lähemale loomelinnakule ning ettevõtluskeskusele," märkis AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

PLKV Investile kuulub kogu Telliskivi 60 asuv hoone ning ettevõte kuulub Viru Keemia Grupi omanikele Priit Piilmannile ja Elar Sarapuule.

AS Eesti Raudtee juhatuse esimees lisas, et tänu uuele hoonele saab paremini kaetud oma töötajate vajadused - kolitakse kokku täna kolmes majas paikneva personali, mis võimaldab oluliselt vähendada kulusid ning pakkuda oma klientidele kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust. Uus kontor hakkab paiknema kolmel korrusel ning hõivab enda alla pisut üle 3000 ruutmeetri pinda.

Endine peadirektor Sulev Loo, kes praegusest, Toompuiestee 35 asuvast büroohoonest väljakolimise algatas, ütles varasemalt intervjuus Ärilehele, et praegu kulub riigifirmal 60 000 eurot ainult rendile.

"Maksame siin hoone omanikule Shnelli Ärimajale (kuulub Nordic Contractors kontserni -toim.) väga kõrget renti, mis on täiesti põhjendamatu. See on umbes neli eurot ruutmeetri kohta üle turuhinna.

See tähendab, et meil kulub umbes 60 000 eurot kuus rendile. Ja meil on siin majas koos EVR Cargoga neli korrust. Meil on pinda inimese kohta liiga palju, umbes 20 m2 töötajale. Tavapärane oleks kümme ruutmeetrit. Need on hea aja ja rikka firma ruumid," rääkis Loo eelmisel aastal.