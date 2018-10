Pakkumise tagatisrahaks on 150 000 eurot ning pakkumise tähtajaks on 8. november 2018. Eesti Raudtee on kinnistut ka varem müüa üritanud. 2006. aastal oli maatükk müügil 50 miljoni krooniga (umbes 3,2 miljonit eurot). Praegu asub samal aadressil Europargi parkla.