Eesti Raudtee nõuab Operaililt 6,4 miljonit eurot

Eesti Raudtee soovib Operaililt viimase kolme aasta jooksul osaliselt saamata jäänud kasutustasu.

„Raamatupidamisandmete auditeerimisel selgus, et Operail ei ole viimastel aastatel maksnud Eesti Raudteele raudtee kasutustasu kogu kasutatud teenuse eest. Tasumata on jäänud vedurite tühisõitude kasutustasu püsikulu osa, mis on seaduses ette nähtud ja TJA poolt kinnitatud. Teised vedajad on kasutustasu maksnud täies ulatuses,“ selgitas Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Hagi sisseandmisele eelnesid Eesti Raudtee teatel mitu kuud kestnud läbirääkimised. Kolme aasta peale kokku ulatub saamata jäänud kasutustasude osa 6,1 miljoni euroni.

Operaili kinnitusel on nõue põhjendamatu.

„Pea kümme aastat oleme Eesti Raudtee infrastruktuuril vedanud kehtivate kokkulepete alusel. Arved on tasutud alati ettemaksuga. Meile täna esitatud nõue on arusaamatu ning peame seda täiesti põhjendamatuks,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu ning lisas, et vaidlus puudutab kuus aastat tagasi sõlmitud raudtee infrastruktuuri kasutamise lepingut.