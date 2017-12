Eesti Raudtee nõukogu kinnitas järgmise aasta eelarve

Eesti Raudtee nõukogu võttis täna vastu 2018. aasta eelarve, mille kohaselt planeeritakse ettevõtte tuludeks 63 miljonit eurot ning kuludeks 54 miljonit eurot, teatas raudteefirma.

Finantsplaneerimisel on lähtutud eeldusest, et kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril on 12,9 mln tonni ehk kuus protsenti rohkem kui 2017. aastal. Investeeringuid tehakse kokku 33,5 miljoni euro ulatuses.

2018. aasta investeeringud näevad ette Tapa-Narva raudtee renoveerimist, sh kiiruse tõstmist kuni 135 km/h ning mugavama teenuse pakkumiseks ehitatakse ümber ka Narva vaksalihoone. Samuti planeeritakse Tapa-Tartu raudtee kiiruse tõstmist kuni 135 km/h.

Jätkatakse Riisipere-Turba raudtee ehitamise ettevalmistusi, samuti minnakse edasi Tallinn-Keila-Paldiski projekti raames Keila-Riisipere kapitaalremondi ning liiklusjuhtimissüsteemi kaasajastamisega.

“Meie järgmise aasta investeeringute kava on suunatud rongiliikluse kvaliteedi ja ohutuse parandamisele nii Paldiski kui Narva suunas selleks, et parandada kauba- ja reisirongide läbilaskevõimet ning samuti on meile valitsuse poolt ülesandeks antud Riisipere – Turba raudtee taastamine,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.