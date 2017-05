Eesti Raudtee peadirektoriks saab endine Transiidikeskuse juht

Täna, 15. mail asub ametisse Eesti Raudtee uus juhatuse esimees - peadirektor Erik Laidvee. Laidvee juhtis viimasd 21 aastat Transiidikeskus AS-i.

Erik Laidvee on õppinud laevajuhiks Tallinna merekoolis ning omandanud ökonomisti hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis. Antud kombinatsioon on loonud tugeva aluse juhtimistööks transiidiäris, kus Laidvee on töötanud aastast 1992, viimased 21 neist Transiidikeskuse juhina.

Eesti Raudtee nõukogu pidas antud kandidaati tugevaimaks, kuivõrd Erik Laidvee tunneb hästi sadama ja logistikaahela ning transiidivaldkonna toimemehhanisme ja Vene ärisektorit ning omab pikaajalist organisatsiooni juhtimise kogemust.

AS Eesti Raudtee nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul on uue juhi puhul eeltoodule lisaks oluline luua head suhted riigistruktuuridega. „Eesti Raudteel on teoksil mitmeid Eesti jaoks olulisi arendusprojekte, mille rahastamine sõltub riiklikest otsustest. Investeerimiskava kinnitamine saab toimuda ainult koostöös riigiga."

Rohumaa lisas, et Laidvee näol on tegemist tugeva juhiga, kellelt on oodata aktiivset arendustegevust ning ettevõtte juhtimise ja protseduuride poole korrastamist.

AS Eesti Raudtee värske juhatuse esimees lisas, et ehkki Raudtee täna kasumit ei teeni, on ettevõttel vaatamata Venemaa piirangutele selleks võimalused olemas. „Eesti Raudtee on soliidne organisatsioon, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset, turvalist ja jätkusuutlikku teenust. Kindlasti tuleb lisaks Ida suunale Rail Balticut arvestades võimalikult kiiresti käivitada kaubaveod Põhja- Lõuna suunal," lisas Laidvee.

AS Eesti Raudtee senine juhatuse esimees Sulev Loo astus ametisse 1. septembril 2015 ning esitas ettevõtte nõukogule avalduse enda tagasi kutsumiseks 10. veebruaril käesoleval aastal. Sulev Loo jäi nõukogu otsusel ametikohustusi täitma veel kolmeks kuuks, milline etteteatamise periood oli ette nähtud juhatuse esimehe lepinguga.