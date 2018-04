Eesti Raudtee premeeris altkäemaksu andmises kahtlustatavat juhatuse liiget veel eelmisel aastal 2,5-kordse kuupalgaga

Eesti Raudtee majandusaasta aruandest selgub, et eelmisel aastal premeeriti juhatuse liiget Sergei Fedorenkot 2,5-kordse kuupalga suuruse lisatasuga. Fedorenko peeti kaitsepolitsei poolt kinni 2017. aasta lõpus ja tema suhtes algatati kriminaalmenetlus ning ta eemaldati ametist selle aasta alguses.

Juhatuse liikmete töötasu suurust on Eesti Raudtee hoidnud pikalt saladuses ning koos sellega ka igal aastal väljamakstavate preemiate suurust. Eelmisel aastal kostitas 7,2 miljoni euroga kahjumis olev firma juhatuse esimeest Sulev Lood kahekordse keskmise kuutasu suuruses summas, juhatuse liiget Sergei Fedorenkot kahe ja poole kordse keskmise kuutasu suuruses summas ja juhatuse liiget Toomas Virrot kolme ja poole kordse keskmise kuutasu suuruses summas. Tänaseks on kõik juhatuse liikmed vahetunud, Loo ja Virro lahkusid ettevõttest ise, Fedorenkoga lõpetati tööleping altkäemaksukahtlustuse tõttu.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa sõnul on 2017. aasta aruandes toodud ära preemiad 2016. aasta tehtud töö eest. "Preemia maksmisel juhindutakse eelmise aasta eesmärkide täitmisest. Sergei Fedorenkole eelmise aasta alguses (2017. aasta märtsis) välja makstud kahe ja poole kordse keskmise kuutasu suurune preemia tuleneski 2016. aastaks püstitatud eesmärkide täitmisest," ütles Rohumaa. Küll aga ei kommenteerinud ta taaskord ühegi preemia suurust.

Fedorenko jaoks oli preemia arvatavasti viimane hea uudis enne seda, kui ta peeti mullu 15. detsembril kinni Kaitsepolitseiameti poolt kuriteos kahtlustatavana ja tema suhtes algatati kriminaalasi altkäemaksu võtmise ja altkäemaksu andmise tunnustel. Seega otsustas Eesti Raudtee nõukogu nõukogu selle aasta 8. jaanuaril Fedorenko juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda.

Eesti Raudtee eelmise aasta ärituludeks oli 45,8 miljonit eurot ning kahjumiks 7,2 miljonit eurot. Äritulu kasvasid aasta varasemaga võrreldes 2,5 miljoni euro võrra ning kahjum vähenes 3,1 miljoni euro võrra. Investeeringut suurus oli 14 miljonit eurot ja sellel aastal on plaanis investeerida veel 33,5 miljonit eurot, millest 21,4 miljonit eurot kaasrahastatakse riigieelarvelistest vahenditest.

2018. aastaks on Eesti Raudtee seadnud ettevõtteülesed eesmärgid, millest olulisemad on järgmised:

Kulumi-eelne kasum (EBITDA) moodustab vähemalt 27,9 miljonit eurot (2017. aastal ca 11 miljonit eurot);

tööõnnetuste arv ei ületa kolme juhtumit

Reisirongide kiirus 120 km/h säilitatakse vähemalt 84% võrgust

Töötatakse välja ISO standarditele vastavad juhtimis- ja keskkonnajuhtimissüsteemid olulises osas digitaliseeritakse dokumendihaldus

Rakendatakse protsesside automatiseerimisele suunatud tehnoloogiaid

Kuivõrd aruandes on kirjas kulumieelse kasumi suurendamine ca 2,5 korda, siis Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee lisas Ärilehele, et praegu endiselt kahjumis olev riigiettevõtte on plaanis sel aastal kasumisse pöörata ning 2018. aasta puhaskasumi eesmärk on 8,5 miljonit eurot.