Eesti Raudtee saab uue juhi tõenäoliselt veel sel nädalal

Eesti Raudtee senisel peadirektoril Sulev Lool oli riigiettevõttes 9. mail viimane tööpäev. Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa lubas, et uue juhatuse esimehe valikuga jõutakse lõpule veel sel nädalal. Nö lõppvooru kandidaate, kellega vestlusi peetakse ja kelle vahel tõenäoliselt valik tehakse, on lausa 7-8, kinnitas Rohumaa Ärilehele.

"Minu aeg siin ettevõttes sai täis," tunnistas Sulev Loo tänavu veebruaris, kui ameti mahapanekust teatas.

Napilt poolteist aastat ehk 2015. aasta septembrist riigifirmat juhtinud Sulev Loo lahkus 9. mail, kuigi alustas tööd 5-aastase töölepinguga.

"Kaubamahtude suurendamine, mis oli minu siiatuleku peapõhjuseks, pole õnnestunud erinevatel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel," tunnistas Loo.

Toona rõhutas EVR-i nõukogu esimees Priit Rohumaa, et Eesti Raudtee on muutunud subsideerimist vajavaks ettevõtteks.

"Tuleb teha struktuurseid muudatusi, milliste investeeringutega ja millises koosseisus saab vähenenud eelarvega jätkata. Meil on väga suur ootus riigieelarve strateegiale, sest Eesti Raudtee on muutunud ettevõtteks, mida riik peab toetama. See vastab ka tänasele raudteeseadusele."