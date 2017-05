Eesti Raudtee uuele juhile on kohus määranud töötaja kiusamise pärast maksimaalse võimaliku rahatrahvi

Erik Laidvee sõnul on Transiidikeskus algatanud meremeeste ametiühingu kohta mitu kriminaalasja.

Kohus hindas pahatahtlikuks Erik Laidvee kui Transiidikeskuse juhi käitumise ametiühingu ja töötajate usaldusisikuga. Majandusministeerium ega Eesti Raudtee nõukogu ei lase end segada Laidvee käitumisest eelmises töökohas. Raudteelastele põhjendas Laidvee varasemat käitumist omaniku suunistega.

„Kohtu hinnangul on menetlusalune isik käitunud ametiühingu suhtes pikemat aega äärmiselt üleolevalt. E. Laidvee on keeldunud tunnistamast usaldusisiku suhtes tulenevaid kohustusi. [- - -] Vähe sellest, ta on suhtunud ükskõikselt ka tööinspektsiooni märkustesse (…), ei ole muutnud mingilgi moel oma käitumist. Karistust kergendavad asjaolud antud asjas puuduvad.” Seesuguses järsus toonis pani Harju maakohus paika Transiidikeskuse (TK) endise juhi Erik Laidvee, kellest sel nädalal sai riigifirma Eesti Raudtee peadirektor.