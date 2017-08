Eesti Raudtee vara väärtus on küsimärgi all

Ameerika vedurid Muuga jaamas Foto: Andres Putting

Eesti Raudtee mulluse majandusaasta aruande juures on audiitori märkus, mis seab kahtluse alla riigiettevõtte varade väärtuse, kirjutab ERR-i uudisteportaal. Riigiettevõtte nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul tähendab see, et kui vara ei suudeta remontida, siis selle väärtus kahaneb ning kuni raudteel pole riigiga pikaajalist rahastamislepingut, on audiitori märkus asjakohane.