Eesti Raudteel kasvavad nii veomahud kui ka rongiga reisijate arv

Transiitveod moodustasid selle aasta üheksa kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest 6,9 mln tonni, mis on 27,4% kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil.

„Jäänud on vaid kolm kuud aasta lõpuni ning usume, et veomahtude kasvutrend aitab meil selle aasta lõpetada edukalt,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Ka konteinerveod Eesti Raudtee taristul on selle aasta jooksul pidevas tõusujoones olnud, moodustades üheksa kuu jooksul kokku 36 000 TEU-d, mis on 49% kõrgem tulemus kui eelmisel aastal.

Kohalikus ühenduses sõitis septembrikuus rongidega 667 200 reisijat. Üheksa kuu peale kogunes seetõttu üle 5,7 miljoni reisija, mis on üle 6 % kõrgem tulemus kui eelmise aasta samal perioodil. Rahvusvahelist reisirongi kasutas üheksa kuu jooksul 82 300 inimest, mis on samuti pea 6% rohkem kui eelmise aasta esimese üheksa kuu jooksul.