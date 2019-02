Eesti riigi mängud Eesti Energiaga kõigutavad viimase krediidireitingut rämpsu piiril

Ilma riigiga seotuseta oleks Moody'se standardmetoodika alusel Eesti Energia krediidireiting Ba2 ehk rämpsu tasemel. Tänu riigile on reiting Baa3 ja väljavaade on stabiiline.

Eesti Energia on riigile oluline, mida näitab 2012. aastal valitsuse tehtud 150 miljoni eurone omakapitali sissemakse. Riik on hiljem toetanud ettevõtet ressursitasude ja saastemaksude alandamisega, et saada üle madalate õlihindade mõjust.

Samas on riik pumbanud ettevõttest dividendidena raha välja.

Nelja Energia ülevõtmine ja konsolideerimine peaks nõrgendama ettevõtte finantsseisu.

Eesti Energia juhatuse esimees kinnitas reitinguagentuurile, et tõenäoliselt läheb ettevõte edasi Enefit Greeni aktsiapakkumise ja börsile viimisega. Eeldusel, et saadav raha jääb ettevõttesse ehk valitsus ei tõmba ettevõtte saadavat raha dividendina välja, saab ettevõte vähendada finantsvõimendust. Kui IPOt ei toimu, siis peaks reitinguagentuuri hinnangul leidma Eesti Energia teisi võimalusi võlakoorma alandamiseks.

„Reitinguagentuurid arvestavad tõepoolest ka omaniku mõju ja krediidikõlbulikkust. Riigi osaluse komponent reitingus ei ole seotud konkreetsete rahaeraldustega, vaid hindab kaudset mõju ettevõttele,“ kommenteeris Eesti Energia investorsuhete juht Kadri Haldre. „Riigi omandusega ettevõtete puhul on see tavapärane, et riigi omandus tõstab üks või kaks astet lõppreitingust, seda eeldusel, et riigil endal on kõrge krediidireiting. see on nii ka näiteks soomlaste Fortumi või lätlaste Latvenergo puhul.“