Eesti riigi toel loodud fond investeerib Eesti ettevõtetesse 100 miljonit eurot

2017. aasta lõpus tehti EstFundist investeering ka fondi United Angels Co-Investment Fund I, mis nüüdseks investeerib aktiivselt koos erainvestoritega varajases arengufaasis Eesti ettevõtetesse.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul tehakse siinsetele ettevõtetele kättesaadavaks umbes 100 miljonit eurot. „EstFundist tehtud investeeringutega astub KredEx järjekordse sammu edasi kohaliku kapitalituru arendamises. Koos erainvestoritega tehakse EstFundi toel Eesti suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele kättesaadavaks ühtekokku ligi 100 miljoni euro ulatuses riski- ja erakapitaliinvesteeringuid. Need investeeringud aitavad üles ehitada rahvusvahelise haardega edukaid Eesti ettevõtteid."

Nimetatud investeeringutega kolme fondi lõppeb EstFundi fondivalitsejate valikuprotsess, mida on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi nimel juhtinud EIF. See protsess rõhutab kohaliku riski- ja erakapitalituru pideva toetamise olulisust, kuna riski- ja erakapital on suure kasvupotentsiaaliga uuenduslike ettevõtete ja seega ka majanduskasvu tagamiseks võtmetähtsusega.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub Euroopa Investeerimispanga kontserni. Selle põhiülesanne on toetada Euroopa mikroettevõtteid ning väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, aidates neil rahastust leida. EIF kavandab ja arendab spetsiaalselt sellele turusegmendile suunatud riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrokrediidirahastuid. EIF toetab nii Euroopa Liidu eesmärke innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, kasvu ja tööhõive alal.