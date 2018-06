Eesti riik haarab toidukorvist suurima tüki

PRFoodsi juht ja investor Indrek Kasela soovitas eelmisel nädalal Eestil alandada 20protsendist toidule kehtestatud käibemaksu, sest peab ebanormaalseks olukorda, kus riik sööb iga inimese toidukorvist ära viiendiku, kirjutab Äripäev.

„Kui riik tahab võrdsust saavutada, siis Eesti on üks väheseid riike, kel on toiduainete käibemaks kakskümmend protsenti. Et sisuliselt viiendiku kogu meie toidukorvist sööb riik ise ära. Pole ühtegi põhjust, miks see nii peaks olema, seda pole üheski kõrvalolevas riigis.“

Tema hinnangul aitaks käibemaksu langetamine ka võrdsust suurendada, sest kallis toidukorv lööb valusalt just vaesemat elanikkonda.

Euroopa Liidu statistika näitab, et Eesti on tõepoolest toiduaineid keskmiselt kõrgemalt maksustanud. Euroopa maksuraport, mis koondas kokku olukorra liidus tänavu aasta 1. jaanuari seisuga, toob esile, et sarnaselt Eestiga on 20protsendise ühetaolise käibemaks toidule kehtestanud veel vaid Bulgaaria. Meist kallimad on vaid Leedu (21%) ning Taani (25%).

