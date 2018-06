Eesti rikkaima mehe ettevõtte käive ja kasum kukkusid. Probleeme tekitas ilm. Pooleli on kohtuvaidlus Belgias

Raul Kirjanenile ja Anders Andersonile kuuluv Graanul Invest on esitanud oma konsolideeritud majandusaasta aruande, mis näitab müügitulu väikest langust ja ka puhaskasumi kukkumist. Grupi müügitulu küündis 278 miljoni euroni. Puhaskasum kukkus 2016. aasta 33,6 miljonilt 17,67 miljoni peale.

Firma kirjutab oma aruandes, et puidugraanulite turg on tänaseks kasvanud globaalseks turuks. Suurim tootmine ja tarbimine toimub jätkuvalt Euroopas, kuid kasv on Aasias. Globaalne tootmismaht ületas 30 miljoni tonni piiri.

Graanuli investi 2017. aastal oli väga tegus. Lõpetati grupi üks suuremaid investeeringuid, milleks on Osula Energia uue elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitus Võrumaal, Varese külas. Graanul Invest oli väga tegus ma metsasektoris ning nad ütlevad, et kõik kolm nende metsaettevõtet olid väga aktiivsed. Osteti kinnistuid ja varuti hoogsalt metsa.

Vaidlus Belgias