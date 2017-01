Eesti rikkaimad laevandusärimehed avavad vanalinnas restorani Mis saab restorani nimeks?

Tallink Grupi nõukogu esimees Enn Pant peab läinud aasta olulisemaks sündmuseks Donald Trumpi Ameerika presidendiks valimist."Olen Trumpi poolt, ta on väga asjalik. Räägib asjadest nii, nagu need on. See poliitkorrektsus ajab hulluks, aga tema küsib ausalt, miks Ameerika peab kõigile järele andma, kui teised ei anna," rääkis Pant seltskonnaajakirjale Kroonika.