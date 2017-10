Eesti riskifondi juht kisti rahvusvahelisse rassismiskandaali

Eesti investor ning riskifondi juht Mikk Talpsepp sattus investeerimisguru Marc Faberi rassismiskandaali.

Trendivastane Tais elav Šveitsi investeerimisguru Marc Faber kirjutas kaks nädalat tagasi investeerimisalases uudiskirjas, et jumal tänatud, et Ameerika asustasid valged inimesed mitte mustanahalised. Väljaütlemiste tõttu kaotas Faber koha mitmetes firmades. Ärileht on Faberi väljaütlemisest lähemalt kirjutanud siin.

Probleem on aga selles, et Faber on üks Singapuris toimuva rikkuse loomise konverentsi peaesineja ning konverentsi korraldaja, Eesti investor ja riskifondi juht Mikk Talpsepp otsustas, et legendaarset investorit esinejate nimistust ei kõrvaldata.

Mikk Talpsepp kinnitas Bloombergile saadetud e-kirjas, et kommentaarid võivad küll olla rassistlikud, kuid ei saa ignoreerida tema elutööd, kogemusi ning teadmisi. „Aktsiaturul ei ole rassismi, set kõik kaupemistehingud on anonüümsed. Saei eta kunagi, kellega tehingu teed. Vahel kaupled arvuti, vahel valge, vahel mustanahalise või asiaadiga. See ei ole oluline. Ainus mis loeb, on teadmised,“ kirjutas Talpsepp.

Loe veel

Talpsepp möönis vaidlusi konverentsi tegevjuhi Denis Merkuljeviga, kelle hinnangul ei tohiks Faber konverentsil esineda, sest tema hinnangul ei ole maailmas rassistlikele kommentaaridele kohta ja need ei peegelda konverentsi väärtusi. Merkuljev avaldas ka kahtlust, et teised konverentsil esinejad ja osalejad võivad olla Faberi väljaütlemistest häiritud.

Talpsepp kaitses Bloombergile saadetud kirjas Faberi väljaütlemisi. „Ta tugineb statistikal ja sealt ka tema kommentaarid. Ta vaatas Zimbabwe SKT-d ja võrdles seda USA omaga. Kuid USA on alati olnud multikultuurne ning osa valgeid on mustanahalist tööjõudu sajandeid nende tahte vastaselt kasutanud,“ märkis Talpsepp.

Ta märkis ka, et soovib Faberi kommentaaride pärast vabandada ning avaldas lootust, et Faberi pärast ei jäeta konverentsile tulemata. „Kõikidel osalejatel on soovi korral vaba voli Faberi vastu protsesteerida,“ märkis ta.

Mikk Talpsepp esineb ka Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse korraldataval Eesti Majanduskonverentsil 2018. 9.novembril toimuva konverentsi kohta saab lähemalt lugeda siin.