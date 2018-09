Eesti rohegaasi müük tanklates lõi senise rekordi

“Nõudlus gaasi kui soodsa ja keskkonda hoidva kütuse järele on suurenenud, suudame täna oma tanklates müüa ära kogu Eestis toodetud rohegaasi mahu ning senist trendi vaadates näen ruumi ka müüginumbrite kasvuks,” ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Augustikuus tankisid sõidukiomanikud kokku ligi 493 000 m³ rohegaasi, mida on ca 10% enam kui juulis. Kokku müüdi Eesti Gaasi tanklates augustis 713 800 m³ surugaasi, millest rohegaas moodustas 70%.

Septembri algusest on gaasitoodetel Eesti Gaasi tanklates uued nimed. Rohegaas (rahvusvahelise lühendina CBM ehk compressed biomethane) on sada protsenti eestimaine taastuvkütus, mida toodetakse biolagunevatest jäätmetest. Maagaas+ (rahvusvahelise lühendina CNG+ ehk compressed natural gas+) tähistab imporditud maagaasi ja kohaliku rohegaasi segu.

“Viisime muudatuse sisse, et toodete nimetused peegeldaksid täpsemalt tangitava kütuse sisu ja päritolu ning kliendil oleks lihtsam valikut teha,” selgitas Raul Kotov. “Sõidukiomanikel on seega nüüdsest valida 100% eestimaist päritolu toote ning imporditud maagaasil põhineva kombineeritud toote vahel, sealjuures gaaside keemiline koostis ja kvaliteet on samaväärsed ning autole sobivad mõlemad,” lisas Kotov.