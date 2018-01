Eesti sissemakse EL-i eelarvesse võib kasvada viiendiku võrra

Ei maksa unustada, et Eesti saab ELilt praegu iga sisse makstud euro kohta neli tagasi Foto: Sven Arbet

Kõik liikmesriigid, nende seas Eesti, peavad Euroopa Liidu eelarvesse rohkem panustama, ütles president Kersti Kaljulaid neljapäeval kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Põhjuseks on see, et Brexiti tõttu jääb euroliidu eelarvesse auk. Kuna Eesti on nõus järgmisel Euroopa Liidu perioodil rohkem panustama, kasvab meie sissemakse eelarvesse umbes viiendiku võrra.