Eesti-Soome gaasitoru trassi hakatakse miinidest puhastama

Eesti ja Soome kuulutasid ühiselt välja hanke, millega otsivad Inkoo ja Paldiski vahelise tulevase Balticconnectori trassi miinidest puhastajat. Täpsemalt on fookus Soome vetesse jääval kolmel suurel miinil, Eesti poolel peaks tööd teostama kaitsevägi.

Eleringi projektijuhi Priit Heinla sõnul on tööde tegemisel arvestatud maksimaalseks eelarveks 2 miljonit eurot, millest kolmveerandi annab Euroopa Liit. Esialgu käib jutt kolmest miinist, aga tööde käigus võib selguda, et neid on rohkemgi. Samuti on võimalik, et kaitsevägi ei saa siiski Eesti vetesse jäävad kümne miini eemaldamisega hakkama, ja seda peab tegema hankevõitjad.

"Sõlmime raamlepingu kuni kolme ettevõttega," sõnas Heinla. Tööd kestavad maksimaalselt 2019. aasta lõpuni, see tähendab hetkeni, kui gaasitoru peaks tööle hakkama. Nimelt võibki kuni viimase hetkeni veel uusi lõhkekehasid välja tulla.