Eesti spordisõbrad ostsid olümpiamängudele paarsada piletit

Homsest kuni 25. veebruarini toimuvaid Pyeongchangi olümpiamängusid külastavad Eesti reisijad ostsid Estravelist ligikaudu 200 piletit erinevatele võistlustele ning ava- ja lõputseremooniale.

Estraveli juhatuse liige Anne Samlik lausus, et paljud Eesti spordisõbrad sõidavad olümpiavõistlusi vaatama juba mitmendat korda. “Olümpiamängude toimumiskohas Eesti sportlastele kaasa elamine on eriline elamus. Estravelis müüme reise olümpiale alates 2010. aastast. Huvi on suurem olnud lähemate sihtkohtade ja suveolümpia puhul – kõige rohkem eestlasi käis Londonis. Lõuna-Koreasse sõitmine on üsna kulukas ning PyeongChangi sõitis paarkümmend Eesti inimest, kes ostsid kokku pea kakssada piletit võistlustele ja tseremooniatele,” lisas Samlik.

Eesti reisijate ostetud OM piletid 2010-2018

Vancouveri taliolümpia 2010 - 130 piletit

Londoni suveolümpia 2012 - 1500 piletit

Sotši taliolümpia 2014 - 300 piletit

Rio de Janeiro suveolümpia 2016 - 500 piletit

Pyeongchangi taliolümpia 2018 - 200 piletit

Pyeongchangi taliolümpiamängude piletite müük algas Eestis eelmise aasta märtsis. Müügil olid pääsmed ava- ja lõputseremooniale ning murdmaasuusatamise, laskesuusatamise, suusahüpete, iluuisutamise, jäähoki, curling’i, kiiruisutamise ja vigursuusatamise võistlustele. Soodsamad olid suusatamise rajaäärsed piletid, mille hinnad algasid 19 eurost, ja kõige kallimad avatseremoonia 725-eurosed piletid. Lisaks olümpiapiletitele osteti Estravelist Pyeongchangi lennupileteid, majutust ja reisikindlustust.