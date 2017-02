Teised alad vaatavad tihti jalgpalli kadedusega. Isegi Eesti jalgpall, mis ei ole maailma mõistes mingi tegija, on suutnud kaasata palju eraraha. A. Le Coq, LHV, Triobet jt ei ole viletsad nimed, keda toetajaks saada. Fotol Eesti-Andorra maavõistlus.

Eesti spordi rahastamine näitab uut süvenevat trendi: välismaise kapitaliga firmad taanduvad toetamisest ja Eesti firmad tulevad asemele. Siiski on raha saamine varasemast märksa keerulisem. Aga kas igaüks peabki toetust saama?

Kindlasti ei saa väita, et kõik välismaisel kapitalil põhinevad ettevõtted hakkavad Eestit n-ö maha jätma, kuid spordiringkondades räägitakse, et kümme aastat tagasi sporti ja kultuuri palju panustanud firmad on märgatavalt taandunud. Seetõttu kerkivad esile Eesti kapitalil põhinevad Alexela, Utilitas, Olympic Entertainment Group, Merko ja paljud teised.