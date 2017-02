Möödunud nädala lõpus toimus Riias rahvusvaheline startup-üritus TechChill. Selle käigus toimus ka pitchimisvõistlus, mille võitis Tartu idufirma SprayPrinter.

SprayPrinteri meeskond jättis enda selja taha neli meeskonda TechChilli Pitch Battle’il ja võitis peaauhinna - reisi Silicon Valley’sse koos investoritega kohtumiste ja tasuta ööbimisega Startup Embassy’s, vanimas ettevõtjatele mõeldud majutuskompleksis Palo Altos.

SprayPrinter on maailma esimene juhtmevaba, nutitelefoniga kontrollitav käsiprinter, mis töötab spreivärvidega. Printerit saab juhtida nii vaba käega kui ka kinnitada see mööda seina roniva roboti külge. Erinevates mõõtudes piltide saamine arvutist mistahes pinnale on kallis, ebapraktiline ning ajakulukas. SprayPrinter pakub tehnoloogiat, mis võimaldab vaba liikumisega printimist igas suuruses.

TechChilli Pitch Academy korraldajateks olid Startup Wise Guys ja Startup Sauna. Selle jooksul said 10 startup’i nõuandeid ja mentorkoolitust oma ala juhtivatelt ekspertidelt. Lisaks SprayPrinter’ile oli nende kümne hulgas veel CEnOS Platform (Läti), integratsiooni platvorm tarkvaraarendajatele, WhatTheBus (Eesti), nutikas turukeskkond busside rentimiseks, WiDE - We Improve Device Experience (Läti), mahukas tarkvara 3D prinditavate proteeside ja ortooside tegemiseks, VIVIDLY (Läti), virtuaalreaalsuse vahendamine arhitektidele lihtsalt ja kergesti kasutatavalt, AppFollow (Soome), reaalajas arvustuste ja uuenduste jälgimine App Store’is ja Google Play’s, bNesis (USA), äppide integreerimine pilveteenustega, 3D Creationist (Eesti), 3D-mudelite äpp nutiseadmetele, Finch.io (Läti), veebidisaini lihtsustav keskkond, Tebo (Eesti), õpetajate jaoks mõeldud võrgustik.

Baltimaade tehnoloogiamessist TechChill võttis kolme päeva jooksul osa 1100 inimest 26 riigist. Ürituse ajakava keskendus ettevõtluse põhiosadele ning tehnoloogiatööstuse ja turunduse inimlikule poolele. Laval andsid nõu ja rääkisid oma kogemustest 56 startup’i asutajat, ettevõtjat ja tehnoloogia eskperti üle maailma. Osavõtjate hulgas oli üle 200 startup’i, kes kohtusid 60 investoriga enam kui 300 individuaalse kohtumise käigus.