Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink teavitas nõukogu, et ei jätka ettevõtte juhina pärast kehtiva lepingu lõppemist 31.07.2017, teatas Nordeconi nõukogu. Alates 01.08.2017 asub ametisse uus juhatuse esimees, kelle leidmiseks on nõukogul aega kuus kuud, teatas ettevõte börsile.

Jaano Vink on juhtinud Nordeconi alates 2002. aastast ning lahkub ettevõttest omal soovil.

„Viisteist aastat Nordeconi juhina on olnud äärmiselt haarav ning väljakutseid pakkuv teekond, kuid ühel hetkel tuleb olla aus nii enda kui oma meeskonna vastu ning anda teatepulk üle, et areng jätkuks,“ ütles Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink. „Olen alati arvanud, et juhi vahetus peab toimuma ajal, mil ettevõte toimib hästi ja täna võib öelda, et see hetk on käes.“

„Aega juhi nimetamiseks on piisavalt,” ütles Nordeconi nõukogu esimees Toomas Luman. “Ma isiklikult oleksin soovinud, et Jaano jätkaks veel ühe 3-aastase perioodi, kuid teisalt on 15 aastat tõepoolest pikk aeg ning ettevõte täna heas korras. Nõukogu esimehena järgmisi samme seades eelistaksin ise uue juhi kerkimist tänasest tugevast meeskonnast. Selge on see, et lisaks kindlale soovile võtta vastu nii tõsine väljakutse peavad kandidaadil olema selleks ka vajalikud võimed ja oskused. Igal juhul vaatab nõukogu ringi lahtiste silmadega, et leida parim võimalik kandidaat.”