Eesti suure potentsiaaliga idufirma laienes jõuliselt Saksamaale ja kaasas miljon eurot

Kuidas raha kaasamine välja nägi ehk kas pöördusite ja pidite moosima või olid juba rahakotirauad piltlikult öeldes valla?

Raha kaasamine on alati keeruline ning aega nõudev protsess. Kulub palju energiat, et leida ettevõtele parimad partnerid/investorid, kes suudavad pakkuda kõige suuremat lisandväärtust.

Meie viimase roundi puhul jäid paljud investorid välja - seega huvi meie vastu oli oluliselt suurem kui meie vajadust hetkel raha kaasta.

Kas Londoni fondi ja teiste investorite nimesid saab nimetada? Kas nad saavad osaluse firmas?

Ikka saab. Londonist Hummingbird.VC - väga suur fond kelle protfelli kuuluvad mitmed unicorn staatuses start-up-id. Karma.VC - kasvanud välja Skype-i Eestlastest asutajatest.

Change Ventures - Baltikumis tegutsev alustavatesse firmadesse investeeriv VC fond.

Millistes riikides täna tegutsete?

Hetkel tegutseme Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Saksamaal

Loe veel

Uus turg siis Saksamaa ja juba ka suured kliendid kaasatud. Mida see teile tähendab? Kui palju seal töökuulutusi olema saab ja kes veel liitunud on? Palkate seal ka inimesi?

Saksmaa on meie jaoks hetkel kõige olulisem turg - eelkõige just turu suuruse poolest ning me näeme seal suurt potensiaali.

Alustame hetkel Saksmaal 200 kliendiga ning enne lansseerimist on meiega liitunud 6000 kasutajat. Suurematest klientidest oleme kaasanud EONi, DeliveryHero, SumUp'i, Daimleri, Blinkisto, High Mobility ja MyTaxi.

Eesmärgiks on jõuda Saksamaal järgmise 12 kuuga 500 000 rakenduse kasutajani ning 2000 kliendini.

Plaanime avada Berliinis teise HQ suve lõpus ja palgata sinna 3-5 inimest.

Selline kiire areng tähendab, et peate ehk veel raha kaasama peagi. On selliseid mõtteid?

Kiire kasv eeldab paratamatult raha kaasamist ning oleme arvestanud et kui kõik läheb plaanipäraselt siis kaasama aasta lõpus või järgmise aasta alguses raha juurde. Hetkel konkreetset plaani selleks veel pole ning midagi täpsemalt rääkida ei saa.