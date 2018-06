Eesti suurim-e-sigarettide müüja ostis konkurendi

Eesti suurim e-sigarettide müügiga tegelev ettevõte Nicorex Baltic OÜ koos jaeketiga Veipland ostis oma konkurendi Elgery Group OÜ koos SKYsmoke tootebrändi, e-poe ja kauplusteketiga.

Tehing viib lähitulevikus kaks suurimat e-sigarettide kauplusteketti ja e-poodi Veiplandi nime alla.

Veiplandi kauplustest ning edasimüüjatelt üle Eesti saab tulevikus osta mõlemat Eesti kõige tuntumat e-sigarettide tootesarja: Nicorex ja SKYsmoke.

Nicorex Balticu tegevjuhi Sven Kotke sõnul näitab nende otsus tänase turuliidrina osta 100% konkurentettevõtte osadest eelkõige turu järk-järgulist korrastumist majanduskeskkonnas, kus viimaste aastate jooksul on seadused pidevalt muutunud.

“Tänavu aasta aprillist on lisandunud alternatiivtubaka toodetele aktsiis ning pakenditel peavad olema aktsiismärgid. Iga muutus tähendab ümberkorraldusi ja kulusid ning see võib kaasa tuua mitmeid muutusi turuosaliste seas. Nicorex on teinud mitmeid investeeringuid toodete ja teenuste kvaliteeti, seal hulgas valmisvedelike laboritestidesse, mis annab tarbijatele garantii,” lausus Kotke lisades, et Eesti seadusandlus on muutlik ja keskkond heitlik, kuid turu juhtiva ettevõttena on Nicorex valmis kohanema, investeerima ja leidma uusi lahendusi.