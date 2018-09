Eesti suurima ehituspraagiga hakkama saanud firma juht on vähetuntud suurettevõtja

Portaal kirjutab, et Tesman AS alustas peaaegu 21 aastat tagasi, mil juhatuse liige Lembit Soe selle asutas. Viimase viie aasta jooksul on ettevõte teeninud omanikutulu 3 miljonit eurot, tehes selleks käivet kokku 82,5 miljonit eurot. 2017. aasta majandusaasta aruannet ei ole aktsiaselts veel esitanud, kuid tunamullu jäi firma 11 miljoni euro suuruse käibe juures plussi 1,4 miljoni euroga.

Selle aasta II kvartalis oli firmas palgal 57 inimest, kelle eest maksti tööjõumakse 68 388 eurot. See tähendab, et keskmine töötasu ettevõttes oli Eesti keskmisest kolmandiku jagu väiksem. Kui töötajaid on, ei saa seda pahaks panna.

Muretsema võiks panna aga tõik, et viimase 3 aasta jooksul on osaühing võitnud ka enam kui 50 riigihanget, mis paneb juurdlema, ega näiteks Pärsama hooldekodu, Kuressaare Tervisekeskuse või Pärsama lasteaia ruumid samuti tuleohtlikud pole? Nimelt on Tesman AS võitnud ka nende ehitistega seotud avalikud hanked.

Suurärimees Soe

Tesman-i juhatuse liige Lembit Soe alustas äritegevusega juba 21 aastat tagasi, olles tol ajal 30-aastane. Kokku on ta aastate jooksul juhtinud 23 ettevõtet, millest täna on 13 ettevõtte juhatuses ja 4 neist on aktiivse majandustegevusega.

Lembit Soe on tegutsenud või tegutseb väga erinevates valdkondades: