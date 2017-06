Eesti suurima korterelamu rajajad emiteerisid 6,5 miljoni euro väärtuses võlakirju

Endover Kinnisvara emiteeris 6,5 miljoni euro väärtuses võlakirju, millest investorid on tänaseks omandanud ligi 6 miljonit ning ülejäänud summa täismärkimiseks on olemas nõudlus järelturult.

Võlakirjade emitendiks on Vega Residents OÜ, mis on Lasnamäele rajatava ligi 300 korteriga 12-korruselise hoone arendamiseks loodud projektiettevõte. Võlakirjaemissiooni finantsnõustaja oli Redgate Advisory Services OÜ ning juriidiline nõustaja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO.

„Võlakirjaemissiooni eesmärgiks oli siseneda kapitaliturgudele ja pakkuda investoritele võimalust osaleda ainulaadse elamukinnisvara arenduses - kaasates neid Eesti suurimasse korterelamu arendusprotsessi," sõnas Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud. „Tegu oli Vega projekti võlakirjade suunatud pakkumisega Baltikumi investoritele - pool võlakirjade mahust märgiti täis Eesti investorite poolt, ülejäänud Läti ja Leedu investorite poolt. Sealhulgas oli nii institutsionaalseid kui erainvestoreid."

„Emissiooni tulemused üllatasid positiivselt. Kolme Balti riigi peale osales kokku üle 50 investori, mis näitab kapitaliturgude tunnustust Endoveri kui usaldusväärse partneri suhtes. Kinnisvaraarendaja seisukohalt on see julge ja uuenduslik samm, sest Eesti äritegevus ei hiilga oma finantssügavusega - siin otsitakse kapitali peamiselt pankadest. Endoveri Vega projekt on unikaalne, sest finantseeriti 100% läbi kapitaliturgude," sõnas Redgate Capitali juhatuse liige Aare Tammemäe.

„Investorite huvi Endoveri võlakirjade suhtes näitab, et sarnaselt Skandinaavia riikidega kasvab ka Balti riikides investorite huvi ja usaldus võlakirjade vastu. Emissiooni edukus on suur tunnustus Endoveri senisele tööle, ühtlasi aga paneb see Endoverile teatud kohustused ja vastutuse, kuna Vega projekt on kindlasti „maamärgiks", mille järgi nii investorid kui turg hakkavad hindama teisi sarnaseid projekte," märkis Ellex Raidla partner Raino Paron.

Robert Laua sõnul ületas emissiooni maht ootusi ja selle tulemusega ollakse rahul. „Inimesed on arenduse väga hästi vastu võtnud, tänaseks on Vega projekti korteritest müüdud ligikaudu 30% ning tööd objektil käivad täie hooga. Mustakivi 25 asuva maja arendus läheb maksma 18 miljonit eurot ning see toimub kahes järgus. Esimene osa valmib käesoleva aasta viimases kvartalis ning teine osa järgmise aasta esimeses kvartalis," lisas Laud.

Mereakadeemia endise hoone arendusega tekib Tallinnasse juurde ligi 15 000 m² uut elupinda koos tänapäevaste lisaväärtuste ja elukeskkonnaga, mille kortereid müüakse sarnases hinnaklassis järelturukorteritega.