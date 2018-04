Eesti suurimad autopargid hakkavad autojuhtide sõidustiili jälgima

Omniva transpordiosakonna juht Marten Seepter tuli ettevõttesse viis aastat tagasi. Tema esimeseks ülesandeks sai vedada Omniva autopargis sõidukitele GPS-seadmete paigaldamise projekti. Ettevõttes sooviti ülevaadet, kus nende autodega tegelikult sõidetakse ja vabaneda sooviti paberil sõidupäevikute pidamisest. Süsteem saadi edukalt toimima ning murti ka autot juhtivate töötajate vastuseis. Nüüd otsustas Seepter ette võtta veelgi ambitsioonikama projekti autopargi jälgimiseks ja seeläbi kulude kokkuhoidmiseks. „Nägin, et rahast, mis meil üksuses liigub, ei ole mingi küsimus 5% kokku hoida,“ räägib Seepter. Kuid talle pakkus põnevust ühe teise Eesti suure autopargi kogemus, mille haldajad väitsid, et juhtide sõidustiili jälgimisega tuli neil 20% kuludest alla.

Esimesed tulemused hakkavad selguma

Seepter lasi Omniva sõidukitele paigaldada OÜ GSMvalve autopargi jälgimislahenduse Navirec, mis hakkas mõõtma autojuhtide sõidustiili viite näitajat. Kõigi näitajate puhul määrati kindlaks lävend, mida peetakse mõistlikuks. Kui see ületatakse, annab jälgimislahendus sellest juhile ka märku. Veebruarist lülitati süsteem autodel sisse. Ainus, mis esialgu ei tööta, on mootori pöörete arvu jälgija – selles pole suudetud leida veel mõistliku lävendit ja Seepteri sõnul on probleem ka bensiini- ja diiselmootorite erinevates tulemustes. Parimat lahendust veel otsitakse.

Märtsi lõpuks oli süsteem töös olnud kaks kuud. See on suuremate järelduste tegemiseks küll lühike aeg, kuid Seepteri sõnul on positiivne trend juba märgata. Sõidustiilis jälgitavatest näitajatest arvutatakse iga juhi koondnäitajat ja see on koos sõiduki kulude näitajaga languses. Seepter selgitab, et põhiline kokkuhoid tuleb juhtide sõidustiili kohesest muutusest, kui nad kuulevad lubatud piirnäitajate ületamisest teavitavat helisignaali ja teadvustavad, et nende sõiduvõtteid jälgitakse. „Kõik need kiirendused, pidurdused, mootoripöörded on seotud kütusekuluga ja on tegelikult tuntud ökosõidu põhimõtted,“ ütleb Seepter. Kui neid põhimõtteid järgida, siis muutub sõidustiil rahulikumaks, väheneb kütusekulu, vähenevad liiklusõnnetused ja vähenevad ka hoolduskulud. Seepter toob näite, et eelmisel aastal oli Omniva autopargi sõidukitega 190 juhtumit, millest pooled olid hooletusest juhtunud kriimud-kraamud ja ülejäänud avariid, kus osales ka teine osapool. Ta tunnistab, et sõidustiili jälgimise üks eesmärk ongi rahustada juhtide sõidukäitumist. Kui suurt kokkuhoidu Omniva uuest jälgimislahendusest loodab, ei julge Seepter esimese kahe kuu andmete põhjal veel välja hüüda. Põhjaliku kokkuvõtte Omniva kogemusest autojuhtide sõidustiili jälgimisel teeb ta 7. juunil toimuval Logistikalahenduste aastakonverentsil, kus tal on kasutada juba nelja kuu võrdlusandmed.

20% kokkuhoidu on müüt?

Autopark, mille väidetav 20%-line kulusääst Seepteris huvi tekitas ja andis ka idee uuendusteks Omniva sõidukipargis, kuulub G4Sile. G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütleb, et neil on autojuhtide sõidustiili monitoorimise lahendus tõepoolest kasutusel juba aastast 2014. „Eesmärk oli, et meie töötajad sõidaksid ohutumalt ja keskkonnasäästlikumalt, väheneksid avariidest tekkinud vigastused, remondikulud, tööseisakud ja samuti kütusekulu,“ selgitab Raja. Seetõttu võetigi kasutusele lahendus, mis mõõdab, kas juht teeb järske kiirendusi, pidurdusi ja pöördeid; mõõdab kütusekulu kilomeetri kohta; kiirust ja jälgib, kui kõrgele lastakse mootori pöördeid. „Ehk kokkuvõttes hinnatakse, kas juht sõidab sujuvalt, säästlikult ja ohutult,“ teatab Raja.

Tema kinnitusel on alates lahenduse kasutusele võtmise ajast juhtide sõidustiili tulemused kordades paranenud. Kindlasti kulub ka vähem kütust ja vähenenud on autode remondi- ja hoolduskulud. Kuid Raja möönab siiski, et 20-protsendilist kulude kokkuhoidu G4S oma kogemuse pealt lubada ei julge. „Teenuse hind sööb osa kokkuhoiust ära,“ nendib ta.