Eesti tarbija on Ida-Euroopa brändide usku

“Inimeste suhtumine Ida-Euroopa kaubamärkidesse on kümne aasta jooksul drastiliselt muutunud,” rääkis Kristiine ja Rocca al Mare Keskust haldava Cityconi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler. “Kui mõned aastakümned tagasi viitas Ida-Euroopa tootjamärk madalale kvaliteedile, siis nüüd on täpselt vastupidi. Paljud lääne kaubamärgid on viinud tootmise Aasiasse, samal ajal kui näiteks Poola kaubamärkide jaoks toodetakse riideid jätkuvalt ka Euroopas. Tootmiskvaliteet on kõrge ja materjalid head, mis annab ostjale suurema kindlustunde, et ka kiirmoebrändi toode kestab kauem kui vaid ühe hooaja.”

Möödunud aastal Eestis pea 14 protsenti käivet kasvatanud riidemüüja LPP Estonia avab augustis Kristiine Keskuses järjekorras 33. ja 34. kaupluse Eestis. Uute tulijatena teevad keskuses uksed lahti trendikad noortemoe brändid Sinsay ja House.

Poola kiirmoetootja kõige populaarsem bränd Reserved avas Kristiine Keskuses juuni alguses Eesti suurima ja kõige laiema kaubavalikuga kaupluse, mis on juba klientide poolt soojalt vastu võetud. Keskusest on veel ainsana puudu keti populaarsuselt teine bränd Mohito, mis on plaanis avada Kristiines kahe aasta perspektiivis.

Seotud lood: Arendaja plaanib Rocca al Mare kaubanduskeskust veerandi võrra laiendada

“Kristiines uute kaupluste avamine ja olemasolevate renoveerimine ning laiendamine on pikalt planeeritud strateegiline otsus,” selgitas LPP Estonia OÜ tegevjuht Kaidi Kask. “Meie poodide peamise sihtrühma moodustavad moeteadlikud trendikad noored ja just neid on Kristiines ja Põhja-Tallinnas rohkem kui kusagil mujal Eestis.”