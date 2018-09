Eesti tarkvaraarendusfirma alustab tegevust Taanis

Vejles asuva West Soft Development´i tugevuseks on spetsiaaltarkvara arendamine vastavalt kliendi ärivajadustele, mis on ka Uptime´i peamine eesmärk. Platvormidest on põhjalikud oskused olemas .Net-i, ASP, Javascripti, Java, Oracle´i, mobiilirakenduste ja veebi arenduses. Suuremad kliendid Taanis on näiteks Ramboll, Siemens Wind Power, Kopenhaageni linnavalitsus, Alfix, Dong Energy jt.