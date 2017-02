Eesti tarkvarafirma Helmes võitis Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) infosüsteemide arendamise raamhanke, mille põhjal töötatakse välja üleilmsed poliitikad energeetikast arengukoostööni. Hankekonkursil võitis Helmes India suurkorporatsiooni Tata.

Seni osutas sama teenust OECD-le India suurkorporatsioon Tata, mille IT harul on kümneid tuhandeid töötajaid üle maailma ning mille käive ulatub miljarditesse dollaritesse. Helmese partneri Mattias Mölderi sõnul küsis Eesti firma OECD-lt endale ühe proovitöö, millega õnnestus niipalju end tõestada, et uue raamlepingu tegi maailmaorganisatsioon juba India firmast kõrgema tunnihinnaga Helmesega.

„Kõlab küll veidi arrogantselt, aga sisuliselt võtsime Tatalt töö ära,“ ütles Mölder.

Raamhanke maht on nelja aasta jooksul kuus miljonit eurot.

Mulluse aasta käive oli Helmesel 22 miljonit eurot, sellest 1,5 miljonit tuli OECD-lt. "OECD on üks meie suuremaid kliente," ütles Helmese tegevjuht Jaan Pillesaar.

OECD peakorteris Pariisis töötab eri osakondade juures kokku 60 IT-spetsialisti. 30 ehk ligi pool neist on nüüd Helmese palgal, seega on Eesti firma OECD kõige suurem IT-teenuste partner.

Lisaks mitmerahvuselisele Helmese meeskonnale Pariisis on OECD tööga hõlmatud ka Helmese Valgevene kontor.

Möldri sõnul kulub iga kliendi saamisele keskmiselt kaks aastat ning 50 000 - 100 000 eurot. Selle aja jooksul püüab Helmes tulevasele kliendile selgitada oma kliendi seisukohast lähtuvat meeskonnatöö mudelit. "Meie meeskonna tulemuslikkus on kolm korda kõrgem kui turul keskmiselt ning see kompenseerib ka kõrgemat tunnihinda. Näiteks India Tatal on hoopis teised põhimõtted meeskonna kokkupanekul," rääkis Pillesaar.