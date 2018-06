Eesti tasuta ühistranspordi plaan äratab prantslastes huvi: see on geniaalne!

Kaks Prantsusmaa keskkonnale orienteeritud portaali kiidavad Eesti initsiatiivi kaotada 1. juulist maakondlikult ühistranspordilt piletitasu.

Portaal Positivr kirjeldab, kuidas Tallinna tasuta ühistranspordi edulugu on valitsust innustanud süsteemi 1. juulist riigiüleseks laiendama, andes kohalikele omavalitsustele võimaluse minna samuti üle tasuta ühistranspordile. Väljaanne rõhutab, et süsteemi käivitamise järel on Eestil potentsiaali saada maailma esimeseks tasuta avaliku transpordiga riigiks, mis peaks autojuhte motiveerima oma mootorsõidukeid garaaži jätma.

Teine, tervislikule elustiilile suunatud portaal Bio à la une, nimetab valitsuse plaani suisa geniaalseks. Ehkki märgitakse ära, et tegemist on vaid maakonnasiseste bussiliinidega, tervitatakse seda siiski kui head algatust. Teise positiivse initsiatiivina märgitakse ära ka rongipiletite hinnalangust, mis tuleneb valitsuse plaanist doteerida Elroni reisijavedu 22,5 miljoni euro asemel 31 miljoni euro ulatuses.