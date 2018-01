Eesti teeb Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks hõbedast postmargi. Maailma esimene hõbemark ilmus 55 aasta eest

Äsja alanud 2018.aasta on Eesti Vabariigi juubeliaasta. 22.veebruaril 2018 annab Omniva Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks välja ainulaadse puhtast hõbedast postmargi, millel on kujutatud Eesti Vabariigi suur vapp. Margi kujundas tunnustatud postmargikunstnik Indrek Ilves, teatas Omniva.

Hõbedast mark ilmub piiratud tiraažis. Ärikliendid saavad marki kuni 10.jaanuarini ka ette tellida.

„Tiraaži hetkel veel plaanime. Ka kõikidele müügiga seotud konkreetsetele küsimustele saame anda vastused veebruaris,“ ütles Ärilehele Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp. „Loomulikult tahame, et mark jõuaks kõigi huvilisteni.“

Harukordse postmargi nominaalhind on 10 eurot. Postmargi mõõdud on 28 x 38 mm ja kaal 1,2 grammi. Kõik margid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse. Esimesed paarsada juubelimarki on pakendatud ka esinduslikku kinkekarpi.

„Tegemist on esimese puhtast hõbedast postmargiga Eestis ning kuna ka selle ilmumisaeg – Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – on sümboolne, sobib mark ideaalselt nii eriliseks meeneks ja mälestusesemeks iseendale kui ka kingituseks,“ ütles Omniva postiäri valdkonna juht Mari Allese.

Hõbe- ja kuldfooliumist margid ei ole maailmas midagi erilist. Eriti suur markidega katsetaja on Vaikese ookeani riigike Tonga. Näiteks 1886. aastast 1982. aastani andis saareriigike välja umbes 500 erinevat postmarki, millest vaid 130 olid tavalised margid. Ülejäänud olid erinevatest materjalidest ja kummalise kujuga margid.

Hõbe- ja kuldfooliumist ümmargused margid andis Tonga välja juba aastal 1963 ehk 55 aastat tagasi.