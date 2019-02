Eesti tehnoloogiafirmad pakuvad töötajatele 10-minutilist valimispausi

"E-hääletamine Eestis võtab vaid 30 sekundit, kuid hoolimata mugavast lahendusest jätavad kiire töögraafikuga ja palju maailmas reisivad inimesed pahatihti oma valiku üldse tegemata,” ütles Eesti Startupijuhtide klubi president Sten Tamkivi. Ta lisas, et Eesti e-hääletamine on lihtsaim võimalus riigi tuleviku kujundamises osaleda.

"Kutsume oma ettevõtete töötajaid üles võtma kümneks minutiks aja maha ning rahulikult oma valikut tegema,” märkis Tamkivi. Ta ütles, et on isegi kuulnud juttu, et ühe inimese häälest ei sõltu midagi. "Tahame oma inimestele öelda vastupidist. Maailma ajaloos, nii poliitikas kui ettevõtluses on pidevalt palju olukordi ja otsuseid, mis langetatakse vaid paarihäälelise enamusega,” põhjendas ettevõtja.

Tamkivi sõnas, et uue ettevõtte käivitamine, millega startupijuhtide klubi liikmed igapäevaselt tegelevad, on üks suur väikeste valikute langetamise kunst, millega kujundada endale meelepärast tulevikku. Iga ettevõte otsustab valimispausi algatuses osalemise vormi ise. Kokku on lepitud, et ükski ettevõte ei kirjuta ette, millise kandidaadi või partei poolt töötajad peaksid hääletama.

Valimispausi idee on inspireeritud maailmas levinud kombest, kus vastutustundlikud tööandjad annavad sageli oma töötajatele vaba päeva kodanikukohuste täitmiseks (ehk pikkades jaoskonna-sabades seismiseks). Eesti e-valimistel osalemiseks kulub kodanikul vaid 30 sekundit, mistõttu piisab e-riigis ka 10-minutilisest valimispausist.

Alates tänasest saab anda oma hääle riigikogu valimistel. Kell 9.00 algas elektrooniline hääletamine ja kell 12.00 hääletamine maakonnakeskustes. Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18.00-ni.