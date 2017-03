Eesti tellib ELi eesistumiseks igasugu meeneid

Riigikantselei on ostab Eesti Euroopa Liidu eestumise ajaks külalistele jagamiseks mitmeid meeneid. Muuhulgas peavad nad näitama Eesti elanikke uuendusmeelse loodusrahvana, kirjutab err.ee.

"Hea tava kohaselt tagavad kõik eesistujariigid delegaatidele töövahendid ning annavad mälestuseks meeneid. Eestisse ootame eesistumise üritustele kuni 30 000 külalist, Brüsselis umbes 20 000. Lisaks saadame paartuhat eesistumise meenet ja töövahendit Eesti saatkondadesse," ütles ERR-ile eesistumise turundusnõunik Birgit Prikk.

Töövahenditeks on pastapliiats ning märkmeplokk, mida Priki kasutatakse töökohtumistel nii Eestis kui ka välismaal.

Kingivalikus on erinevad šokolaadimaiustused, puidust meenevurr, ID-kaardi lugeja, akupank, andmeside blokaator, käsitööküünal, Eesti disainerite poolt valmistatud aksessuaarid, Click and Grow taimekasvatuskomplekt.

Lisaks on riigikantselei valmis jagama külalistele vihma korral vihmavarje, pakkuma külma vastu pleedsalle ning pimeduses enda nähtavaks tegemiseks helkureid.

Täpset meenete ja töövahendite maksumust on Priki keeruline praegu ennustada, sest osad hanked on alles välja kuulutamisel. "Oleme arvestanud eesistumise eelarvest selleks kokku umbes ühe protsendi," märkis ta. Eesti EL-i eesistumise läbiviimiseks on planeeritud 75 miljonit eurot.