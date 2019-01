Eesti tippjuhi esmane tööalane meediakanal on Google

Google’i otsingut nimetas oma esmaseks töös vajaliku teabe hankimise kanaliks 34 protsenti Eesti juhtidest, ütles Kantar Emor pressiteates. Lisaks suurematele välismaistele kanalitele mahtus tabelisse loomulikult ka mitmeid Eesti meediaväljundeid.

"Tegemist on lähiaastate esimese taolisel kujul tehtud kõiki meediavaldkondi hõlmava uuringuga, mille tulemused annavad väga hea tervikpildi Eesti tippjuhi meediaeelistustest, sealhulgas sotsiaalmeedia ja internetikanalite igapäevasest kasutusest," sõnas Kantar Emori digitaalse ärisuuna juht Ülle Marie Kalda.

Ta lisas, et maailma trende arvestades ei üllatanud digitaalsete väljaannete eelistamine ka Eesti otsustajate seas. "Uuringut on kindlasti plaanis perioodiliselt korrata,“ kinnitas Kalda.

Uuringus võrreldi kõiki Eesti suurimaid meediagruppe: Eesti Meedia, Ekspress Grupp, Äripäeva Kirjastus, Õhtuleht Kirjastus, ERR, All Media Baltics, Sky Media, kõrvutades neid ka välismaiste meediakanalitega.

Uuring hõlmas kõiki suuremaid meediatüüpe nagu ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia ja uudisteportaalid/digilehed. Näiteks paberlehtedest eelistavad juhid kõige enam Postimeest, 11 protsendilise vahega on teisel kohal Äripäev, järgnevad Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ning Õhtuleht.

Raadiojaamadest kuulab tippjuht esimese eelistusena Vikerraadiot. Esiviisikusse nimetati veel raadiojaamu Star FM, Raadio Kuku, Sky Plus ja Retro FM. Telekanalitest on otsustajate lemmik ülekaalukalt ETV, mida mainis 67 protsenti tippjuhtidest. Esiviisikus on veel ka ETV2 ning kolm kommertskanalit, sealhulgas venekeelne PBK.