Eesti transpordifirmad lõikavad MM-ist kasu: välismaa jalkafännid sõidavad suursündmusele läbi Eesti

Lux Express teab ka, milliste riikide fännid nende bussidega turniirile sõidavad. Baltimaadest liikusid Venemaa suunas Brasiilia, Inglismaa, Saksamaa, Argentiina, Kolumbia aga ka Kanada inimesed. Viimase riigi koondis küll turniiril ei osale.

Tallinnast on Peterburi sõitmas palju brasiillasi, kanadalasi ja inglasi, samuti korea kodanikke. Riiast sõidavad Saksamaa ja Poola fännid. Helsingist on aga oodata palju vutifänne Kolumbiast, Argentiinast ja Austraaliast, samuti muidugi ka Soome jalgpallifänne. Lisaks sõidavad Lux Expressi bussidega MMile ka Iirimaa, Ukraina ja Malaisia kodanikud.

Venemaale on võimalik saada ka raudteerööbastel kulgedes. Go Raili kõneisik Marko Paloveer ütleb, et lisareise nad MM-i ajal ei tee, aga mõnedel päevadel paigutatakse rongidele täiendavaid vaguneid. Go Rail ei ole täheldanud reisimise plahvatuslikku kasvu. „Tõsi on see, et pisut MM ikka tõmbab, seetõttu ka lisavagunid. Ja kindlasti jõuavad mitmed Venemaale sõitnud jalgpallifännid ühel hetkel ka Eestisse, seega ma usun, et kasu on sellisest suurest ja lähedal toimuvast spordisündmusest Eestile kindlasti," ütles ta.