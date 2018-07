Eesti troonib endiselt nn Junckeri plaanist kasusaajate esirinnas

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp on täitnud lubaduse tuua Euroopa investeerimiskava ehk nn Junckeri kava alusel majandusse 315 miljardi euro väärtuses lisainvesteeringuid, teatas komisjon.

Euroopa Liidu eelarvegarantii ja EIP grupi omavahenditega tagatuna on heaks kiidetud 898 tehingut, mis peaksid 28 liikmesriigis kaasama investeeringuid mahus 335 miljardit eurot.

Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on kava osutunud edukaks. „Me ületasime esialgse 315 miljardi euro suuruse investeerimiseesmärgi ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) abil on aastaks 2020 oodata 1,4 miljoni töökoha loomist ja ELi SKP suurenemist 1,3 % võrra. Me oleme rahastanud projekte, mis ei oleks ilma EFSI-ta olnud võimalik. Seejuures ei ole me tekitanud uusi võlgu, sest kaks kolmandikku investeeringutest tuleb erasektorist," tõdes Juncker.

Majanduse suurusega võrrelduna on kava mõju olnud suurim riikides, mida majanduskriis tabas kõige valusamini, nagu Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Portugal ja Hispaania. Samas pikaajaline mõju on tõenäoliselt suurim ühtekuuluvuspiirkondades, st enamasti Ida-Euroopa riikides.