Eesti turism võidab Vene majanduse kosumisest

Külalised reisivad Eestisse, et tutvuda riigi ning siin toimuvate sündmustega, näiteks toob siia palju külalisi Eesti 100. sünnipäev, kirjutab Äripäev.

Venekeelne teenindus ja hea hind meelitab Vene turisti rohkem Eestisse reisima.

Hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees ning Tartu hotellide Pallas ja London juht Verni Loodmaa leiab, et Vene turistide seis on olnud stabiilselt hea.

“Vahepealne vähenemine on olnud tingitud eelkõige Venemaa majanduse seisundist, mis viimasel ajal näitab kasvu ja see mõjutab kohe ka inimeste reisiplaane. Emakeelne teenindus, mõistlikud hinnad ja hea hotellide tase – need on olulised otsused sihtkoha valikul ja annavad seeläbi tööd külas olles juba paljudele inimestele,” ütles Loodmaa.

Loe pikemalt Äripäevast.