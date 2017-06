Eesti Turismifirmade liit: rahutus maailmas on reisisihtkohad muutumises

Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) peasekretäri Mariann Luguse sõnul valitakse rahutus maailmas aina enam reisi sihtkohaks rahulikke põhjamaasid.

"Välisturistide suurenemine aprillis on oodatud ja loogiline jätk turismi kasvule nii meil kui ka meie regiooni riikides nii eelmisel aastal kui ka selle aasta esimese nelja kuu jooksul," rääkis ta.

"Maailm on rahutu ning aina enam inimesi valib meie rahuliku põhjamaa oma reisi sihtkohaks. Kasvutrendis on Eesti peamised sihtturud Soome ja Läti, samuti Rootsi ja Lääne-Euroopa riigid. Samuti näitab tänu rubla stabiliseerumisele maailmaturul juba mitmendat kuud järjest kindlat kasvu Eestisse saabuvate Venemaa turistide arv, mis kasvas aasta esimese nelja kuuga rõõmustava 27% võrra."

Luguse sõnul on Eesti jaoks tähtis asjaolu, et turistide arv on tõusnud madalperioodil. "Nelja esimese kuuga on Eestist külastanud inimeste arv suurenenud 10,4%, sealhulgas on ööbimiste arv tõusnud 7,6%. Kindlasti on sellise tõusu taga uute ja rahulike sihtkohtade leidmise vajadus maailmas, aga ka Eesti reisiettevõtete ning EAS Turismiarenduskeskuse koostöös toimunud aastatepikkune süsteemne töö Eesti kui reisisihtkoha tutvustamisel."

"Siseturismi kasv 16% jätkab eelmiste aastate rekordite purustamist. Tõenäoliselt aitab alanud suveperiood säilitada siseturismi aktiivsust ka eelolevate kuude jooksul ning viib enam turiste regioonidesse," arvas ta.