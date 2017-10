Eesti ühe armastatuma laululinnu firma kaotas nii käibes kui kasumis

Eestlaste, eriti naiste, üks lemmikartiste on viimastel aastatel olnud Karl-Erik Taukar. Ta kogub oma teenistuse kokku firmasse Funk Productions OÜ. Ta esitas väikese hilinemisega oma firma 2016. aasta aruande ka äriregistrile. Mida see näitab?

Taukar kirjutab oma firma majandusaasta aruandes järgnevat:

„Osaühing Funk Productions jätkas aastal 2016 tegevust kontsertide lavastamise ja esitamise ning muusikalise loometegevuse valdkonnas. Firma on end turul tõestanud, pakkudes kvaliteetset kontsertide lavastamise ja esitamise teenust. Esinejanimede "Karl-Erik Taukar" ning "Karl-Erik Taukar Band" all jätkatakse auditooriumi suurendamist ning omaloomingu kvaliteedi tõstmist. Tähtsaimaks arengusuunaks on järjest köitvamate ning originaalsemate live-kontsertide esitamine eelmainitud esinejanimede all. Samuti tegeleb ettevõte järjepidevalt uue muusikalise materjali loomise ning salvestamisega."

Mida näitavad numbrid?

Teiste rahakotti piilumine on ebaviisakas, kuid ettevõtete puhul on see tavaline praktika. Funk Productionsi kontol oli 2016. aasta lõpu seisuga 152 374 eurot, lisaks oli nõudeid 38 834 euro eest. Võlgasid on firmal vaid veidi üle 5000 euro.

Müügitulu kukkus 2015. aasta 131 727 eurolt 105 733-le eurole. Tegevuskulud kasvasid 19 595-lt eurolt 43 333 eurole. Seega aruandeaasta kasum vähenes 108 138 (2015. aastal) 55 591 eurole. Taukar maksis endale ka palka. Palgakulu oli 5120 eurot aastas ehk 426 eurot kuus. Ta ei ole endale maksnud ka dividende ehkki jaotamata kasumit on 186 117 euro eest.